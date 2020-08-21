بعد صمت 5 سنوات.. هالة صدقي تتحدث عما فعله والد طفليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتشر في الساعات القليلة الماضية، الحديث عن وجود دعوى إنكار نسب لطفلي الفنانة الكبيرة هالة صدقي، إذ تحدث أحد المحامين عن أنه مُكلف برفع دعوى من زوجها لإنكار نسب الطفلين، وهو ما علقت عليه هالة مؤكدة أن المحامي يشهر بها، وأنها ستلجأ للقضاء للحصول على حقها.

هالة علقت على الأمر عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، بأكثر من منشور، كان آخرها ما كتبته عن تحريرها لمحضر ضد الموقع الذي قام بالتشهير بها وبأولادها، ومحضر آخر ضد المحامي في النيابة العامة.

وجاء نص ما كتبته "تم عمل بلاغ ضد الموقع اللي تم التشهير بي وبولادي، وبلاغ ضد المحامي للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده لسرد وقائع ليس لها أي صحة ولمجرد التشهير والضغط عليّ، واعتذر لإقحامكم في أمور شخصية وليس مجالها الميديا، ولكن وجب التوضيح وبعد صمت خمس سنين".

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هالة كانت كتبت أيضًا "لما أب يتخلى عن مراته وأولاده ويشهر بيهم بعد ما يسرق أرضهم، ويرميهم علشان طمعه وأنانيته ويستغلهم أسوء استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي علي مستقبلهم الرياضي، وفي الآخر علشان يهرب من حكم الحبس بتاع النفقة ينكر نسبهم وفي الآخر يرفض يطلق، منتظر الثمن".

ثالث رسالة كتبتها هالة، لم تكن للحديث عن أزمتها بشكل مباشر، ولكنها تعجبت فيها من أفعال البشر، الذين لا يتعظون بما يقع حولهم من كوارث ومصائب، لا يضمنون أن تكون بعيدة عنهم، إذ كتبت "طيب ربنا يعمل إيه تاني للبشر علشان تتعظ، زلازل وبيحصل انفجارات في ثانية وحال ناس بيتقلب في ثانية، كورونا وڤيروس يظهر ويموت الوف من البشر ويغير حال العالم كله برضه في ثانية، وبرضه الناس لا تتعظ ولا بتفهم الرسائل، بجد ربنا يعمل ايه مع نوعيه البشر دي".

كانت هالة أكدت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها فوجئت بمقطع فيديو يظهر فيه أحد المحامين، ويتهمها بالاستيلاء على أموال زوجها سامح سامي بموجب توكيل، والحديث عن دعوى إنكار نسب توأمها.

وأكدت أنها ستتقدم بشكوى لنقابة المحامين ضد هذا المحامي، الذي يحاول النيل منها والتشهير بها لنشره أخبارا كاذبة، موضحة أنها كانت حريصة على عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور طفليها، كما أن محاميها تقدم بمذكرة للنائب العام لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص وضد زوجها.