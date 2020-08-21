نور اللبنانية مع المخرجة منال الصيفي في كواليس "جمال حريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : ظهرت الفنانة اللبنانية نور، خلال كواليس مسلسل "جمال حريم" بصحبة المخرجة منال الصيفي. ونشرت نور، صورة تجمعها معها عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏مع المخرجة الجميلة منال الصيفي من كواليس مسلسل ‎جمال حريم.. قريباً". مسلسل" جمال حريم" بطولة نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، كريم عبدالخالق، ومن إخراج منال الصيفي.

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