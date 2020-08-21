فنانة تركت الرقص بسبب ابنتها وكوميديان أخرجوه من قبر الرسول.. أسباب اعتزال الفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حياة الفنانين مليئة بالأحداث والمواقف والتفاصيل التي تحظى دائمًا بهالة من الأضواء، وعلى الرغم من تمتع بعضهم بشهرة وقاعدة جماهيرية كبيرة، إلا أن البعض منهم قرر ترك كل ذلك خلفه واعتزل الفن وترك محبيه وجمهوره في صدمة، بعضهم تراجع عن قراره والبعض الآخر تمسك به.

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية أبرز أسباب اعتزال الفنانين:

حسن عابدين

قرر الفنان الكبير حسن عابدين اعتزال الفن، بعد موقف تعرض له وقت أدائه لمناسك العمرة، إذ حاول الاقتراب من قبر الرسول، وبعد دخوله فوجئ بالأمن يصطحبه إلى الخارج لأنه ممثل.

الموقف السابق أثر سلبًا على نفسية عابدين، وعقب عودته للقاهرة ظل فترة في عزلته ببيته لا يخرج منه إلا للمسجد، وقرر الاعتزال، حتى نصحه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بالعودة للفن مرة أخرى ولكن بتقديم فن هادف، بحسب تصريحات نجله "خالد".

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زيزي مصطفى

الراقصة زيزي مصطفى، أعلنت اعتزالها في عز شهرتها، وحكت في لقاء سابق لها أن قرار اعتزالها جاء بسبب ابنتها منة شلبي، قائلة: "منة جاتلي بتعيط قالتلي إن بنت زميلتها قالتلها يا بنت الرقاصة، قولتلها يا منة لو بطلت الرقص هتبطلي تعطيتي؟.. قالتلي آه".





منيرة المهدية

تُعد سلطانة الطرب منيرة المهدية أحد أهم المطربات في تاريخ مصر، ظلت منفردة بموهبتها في العقدين الأول والثاني من القرن الماضي، وبعد ظهور أم كلثوم، التي خطفت الأضواء حينذاك، ابتعدت منيرة عن الحياة الفنية ولكن عادت بعد سنوات، في حفل غنائي، قررت بعده الاعتزال، وحسبما ذُكر في مجلات فنية آنذاك، إن كما كان لنجاح "الست" أم كلثوم دورًا في سحب البساط من منيرة، كانت لعاداتها المُضرة بصحتها دورًا في إنهاء مسيرتها مبكرًا إذ كانت تدخن "الشيشة" بشراهة، وعندما ظهرت في آخر حفل لم يتفاعل معها الجمهور.

محمود الجندي

الفنان الراحل محمود الجندي قرر الاعتزال أيضا، وبرر ذلك بأن القرار محاولة للحفاظ على كرامته بعد أن وجد عدم تقدير لاسمه واحتراما لتاريخه الفني، قبل أن يتراجع عن الاعتزال ويواصل العمل حتى اللحظات الأخيرة في حياته.

حلا شيحة

حلا شيحة واحدة من أشهر الفنانات اللوائي اعتزلن التمثيل، وارتدين الحجاب، ولكنها وبعد فترة ليست بقليلة قررت العودة إلى التمثيل مرة أخرى وشاركت في العديد من الأعمال الفنية مؤخرًا.

لقاء سويدان

قررت لقاء سويدان الاعتزال من خلال حسابها بموقع "فيسبوك"، وقالت: "بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل، قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيًا من الآن، قرار لا رجعة فيه بإذن الله"، إلا إنها عادت مرة أخرى من خلال مسرحية العرض الغنائي الاستعراضي "سيد درويش".

صابرين

قررت صابرين فجأة الاعتزال وارتدت الحجاب، وغابت سبعة أعوام تقريبا عن الساحة الفنية، ولكنها عادت مرة أخرى، وقدمت عددا من الأعمال الفنية مرتدية الحجاب، وبعد فترة قررت خلعه.

يوسف شعبان

النجم يوسف شعبان، اعتزل التمثيل أيضًا عام 2017، اعتراضًا على الحالة التي وصل إليها الفن خلال الأعوام الأخيرة، ولكنه تراجع مطلع 2018، وخرج ليعلن أنه سيشارك في مسلسل "بالحب هنعدي" مع النجمة سميرة أحمد.

وتمتد القائمة لعدد من الفنانين الذين أعلنوا الاعتزال وتراجعوا عن قرارهم، لعل أبرزهم شيرين عبدالوهاب، إليسا، شاهيناز.