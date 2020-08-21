المسرح التجريبي يعلن تفاصيل عروض "ذاكرة المهرجان"

انتهت لجنة مشاهدة واختيار فعالية برنامج "ذاكرة المهرجان" بالدورة 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2020، من اختيار تسعة عروض .

وقال د. علاء عبد العزيز سليمان، رئيس المهرجان ، أن عروض "ذاكرة المهرجان " ستكون متاحة لجمهور التجريبي2020 عبر قناته الرسمية علي "يوتيوب" وصفحته الرسمية علي "فيس بوك" وكذا على موقع المهرجان ضمن برنامج فعاليات الدورة التي تمتد من 1 وحتي 11 سبتمبر المقبل ،

والذي سيتم إعلانه تفصيليا خلال أيام .

وأضاف أن، اللجنة التي تكونت برئاسة د.محمد عبد الرحمن الشافعي، وعضوية د.محمد أمين عبدالصمد، وعمرو شرف، أستقرت على عرضين سبق تقديمهما في الدورة التاسعة عشرة للمهرجان هما "F**K Darwinاللعنة داروين" من إنتاج جمهورية الجبل الأسود، وبطولة الفنان المصري سيد رجب الذي حاز عنه جائزة أفضل ممثل،

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و" The Hungry ones - الجوعى" من إنتاج دولة أرمينيا.

ومن عروض الدورة العشرين اختارت اللجنة العرض الأوكراني"Lady Macbeth - الليدي ماكبث" ، والنمساوي " Cooper city - مدينة النحاس" ، والعرض الأذربيجاني" The Mask - القناع" ، وكذا العرض العراقي " تحت الصفر " الذي رشح وقتها لجائزة أفضل عرض متكامل، وحاز جائزتين في التمثيل وثالثة في السينوغرافيا .

بينما اختارت اللجنة من عروض الدورة الثانية والعشرين ثلاثة عروض هي الروسي" Hyperboarean - بداية الخلق" والإيطالي " Orpheus

- اورفيوس" وأخيرًا الأردني " سجون" .