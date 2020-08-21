الليلة.. عرض "سيد درويش" على مسرح البالون

يقام في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، العرض الإستعراضي "سيد درويش" للنجمان لقاء سويدان ومحمد عادل ، وذلك على خشبة مسرح البالون.
العرض بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد
"سيد درويش" إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلميةضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، د.طارق دياب، إخراج أشرف عزب .
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