عمرو دياب يتصدر توب أنغامي بأغنية "أماكن السهر"

بعد طرح أغنية "أماكن السهر" للنجم عمرو دياب، على موقع التطبيقات أنغامي، تصدرت الأغنية توب مصر والوطن العربي. يذكر أن أغنية "أماكن السهر"، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي. Advertisements وفي وقت سابق، انتهى عمرو دياب من تصوير أغنية "أماكن السهر" بالساحل الشمالي، وشاركت فى تصويرها الفنانة دينا الشربينى، ومدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى. من تصوير أغنية "أماكن السهر" بالساحل الشمالي، وشاركت فى تصويرها الفنانة دينا الشربينى، ومدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

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