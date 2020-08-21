فيديو| في ذكرى ميلاد أخو البنات.. محطات في حياة عزت أبو عوف

يشهد اليوم ذكرى ميلاد الفنان عزت أبو عوف، الذى انتزع البالطوا الأبيض؛ ليحلق في سماء الفن،حيث استطاع أن يقدم لونًا جديدًا من الفن على الساحة السينمائية ولعب الكثير من الأدوار المتنوعة، بالإضافة إلى أنه فنان شامل قدم سينما ومسرح وتليفزيون وكان له رصيد في عدد من الموسيقى التصورية للأعمال الفنية.



وعرف في الوسط الفني بـ "البرنس" و"جنتل السينما" و"أخو البنات"

مولده

الفنان عزت أحمد شفيق أبو عوف الذى عرف في الوسط الفني بأسم عزت أبو عوف، من مواليد محافظة القاهرة في 21 أغسطس لعام 1948 ، كما أنه ينتمي إلى عائلة فنية عريقة فوالده الموسيقار الشهير أحمد شفيق أبو عوف ووالد المخرجة مريم أبو عوف وشقيق الممثلة مها أبو عوف.

فضل الفن على الطب

تخرج عزت أبو عوف من كلية الطب جامعة الأزهر حيث قال الفنان في آحد لقاءاته إن دخوله كلية الطب، تطلب إعادة الثانوية العامة حوالي 3 مرات حتى يحصل على مجموع كلية الطب.

حلم أبو عوف بأن يصبح فنان كان يراوغه الأمر الذى احتاج إلى ترك

حياة البالطو الأبيض لتحقيقه حتى التحق بفرقة "بلاك كوتس" حيث كان الفرقة الفنية الأشهر وقتها إلى أن تم حلها.



تأسيس فرقة الفور ام

إصرار أبوعوف على حلمه لم يجعله يتوقف إلى أسس فرقة بصحبه شقيقاته الأربعة تحت عنوان "الفور ام" كان ذلك في الثمانينات من القرن الماضي، وأثبتت نجاجًا باهرًا خلفت في وجدان الجيل المعاصر لها ذكريات لا تنسى.

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قدمت الفرقة حوالي 8 ألبومات أشهرها "جنون الديسكو"، و"الليلة الكبيرة"، وعرفوا بأغاني انتشرت وقتها مثل "طرزان" و"ماما زمانها جاية"، و"شبان الأيام دي" وتعد أغنية الولا ده لا يزال يرددها الكثير من الجيل الحالي.

بداية السينما انطلاقه في السينما

كان مع فيلم آيس كريم في جليم بطولة النجم عمرو دياب و حسين الإمام والنجمة سيمون، الفيلم من إخراج خيري بشارة، ثم توالت الأعمال الفنية التى قدمها أبوعوف سواء على الشاشة الصغيرة أو الفضية، و قدم الفنان الراحل

أكثر من 77 فيلما، و99 مسلسلا تلفزيونيا، و7 مسلسلات إذاعية، و4 مسرحيات، كما وضع الموسيقى التصويرية لـ 7 أعمال فنية وكان مسلسل ظل الرئيس آخر أعماله بطولة النجم ياسر جلال .

لحن أبو عوف الموسيقى التصويرية لمسلسل حكاية ميزو والدخول بالملابس الرسمية عام 1979، وكذا موسيقى فيلم "القفل" عام 1982 وبعدها وضع موسيقى فيلم "المجنونة" عام 1985، بالاضافة إلى فيلم "نشاطركم الافراح" عام 1988، وموسيقى فيلم "في الصيف الحب جنون" عام 1995، وكان آخر أعماله الموسيقى التصويرية لفيلم "حسن اللول" عام 1997 من خلال تلحينه لأغنية الفيلم الذي حملت نفس الأسم و رأس عام 2008 مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

زواجه من السيدة فاطيما

تزوج عزت أبو عوف من السيدة فاطيما التي كان عمرها 15 عامًا حيث استمر الزيجة قرابة 37 عامًا والتى حزن عليها الراحيل بدرجة كبيرة وعاني من حالة اكتئاب، ثم تزوج كان الزيجة الثانية من أميرة مديرة أعماله عام 2015 .

وفاته

شيع عدد كبير من أقارب ومحبي الفنان عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة في عام 2019 إلى مثواه الآخير بمقابر آل راتب في منطقة المجاورين، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خضع على إثرها لعملية قلب مفتوح، ونقل لوحدة العناية المركزة عدة مرات حتى وافته المنية عن عمر يناهز 70 عامًا.

