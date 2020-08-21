بسبب كمامة…شجار حاد على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 3 ساعات

شهدت إحدى الرحلات على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الأميركية جدلاً عنيفاً حول مقعد وكمامة بين امرأتين.

فقد تشاجرت سيدة لا ترتدي كمامة مع أخرى كانت ترتديها، قبل دقائق على إقلاع الطائرة من مطار لاس فيغاس وتم توثيق الحادثة بأكملها في فيديو نشره أحد الركاب.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فتحول الجدل إلى تعارك بالأيدي بعد أن رفضت المسافرة الإلتزام بقوانين الطيران المفروضة للحد من انتشار كورونا وارتداء قناع الوجه الإلزامي.

وقالت شركة الطيران إن الراكبة رفضت تغطية وجهها وعليه طُلب منها مغادرة الطائرة، وفقًا لسياسة الشركة، فخرجت الأخيرة عن طورها واندلعت مشادة كلامية بينها وبين راكبين على الأقل على متن الرحلة قبل أن تتحول إلى عراك بالأيادي.

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وبسبب الكمامة أيضا، كانت قد أعلنت السلطات الأمريكية مقتل شخص برصاص الشرطة في منتصف تموز، ويشتبه في أنه طعن رجلا خلال مشادة حول ارتداء الكمامة، في متجر بولاية ميشيجان.

وقال توم رايش قائد شرطة مقاطعة إيتون، إن المشتبه به شون رويس لم يكن يرتدي قناعًا داخل متجر ألبان “كواليتي” عندما دخل في مواجهة مع عميل آخر كان يضع كمامة.

وأضاف أن رويس طعن الضحية البالغ من العمر 77 عامًا وهرب من مكان الحادث في سيارة عند الساعة 6:47 صباحًا، قبل توقيفه بعد نحو نصف ساعة، قرب لانسينج.

وأشار إلى أن رويس قفز من السيارة واقترب من ضابطة الشرطة بشكل عدواني، بينما كان يحمل سكينين ومفك، فتراجعت للخلف وأطلقت النار على المشتبه به ليتوفى في المستشفى متأثرا بجراحه، بينما لم تصب الشرطية بأي أذى ومُنحت إجازة إدارية.