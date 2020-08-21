كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بهذه الطريقة نور تروج لمسلسل "جمال الحريم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الفنانة نور، اللبنانية متابعيها، بصورة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث ظهرت في الصورة برفقة مخرجة العمل منال الصيفي في إحدى الكواليس، لتشوق متابعيها لمسلسل "جمال الحريم"، حيث تشارك في العمل بدور البطولة، ومن المقرر عرضه قريبا.

وعلقت نور، على الصورة قائلة: "مع المخرجة الجميلة منال الصيفي من كواليس مسلسل جمال الحريم.. قريبا"، وهو الخبر الذى قابلة عشاق و محبى نور بحماس وفرحة شديدة.

ويشار إلى أن مسلسل جمال الحريم يضم عدد من نجوم الفن منهم نور، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد وإسلام جمال، والفنانة رنا رئيس ومحمد شاهين، أخراج منال الصيفي.

ومن ناحية أخرى أن نور شاركت خلال السباق الرمضاني ٢٠٢٠، في مسلسل البرنس بطولة الفنان محمد رمضان، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء سلوى عثمان، ريم سامى، عبد العزيز مخيون، وأخرون، تأليف وإخراج محمد سامى .

والجدير بالذكر أن قصة مسلسل البرنس تدور حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.