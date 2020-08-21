تراند اليوم : هالة صدقي وجوزها وقعوا في بعض: بينكر نسب عياله

علقت الفنانة هالة صدقي، على دعوى «إنكار النسب» التي رفعها زوجها سامح سامي ضدها، كذلك اتهامها بالاستيلاء على أمواله، عبر حسابها على «فيسبوك».

وكتبت هالة: «لما أب يتخلي عن مراته وأولاده ويشهر بيهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان طمعه وأنانيته ويستغلهم أسوأ استغلال ويمنعهم من السفر ويقضى على مستقبلهم الرياضى وفِى الآخر علشان يهرب من حكم الحبس بتاع النفقة ينكر نسبهم وفِى الآخر يرفض يطلق، منتظر الثمن«.

كما كتبت في منشور اَخر، قائلة: «تم عمل بلاغ ضد الموقع اللي تم شهر بي وبولادي وبلاغ ضد المحامي للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده لسرد وقائع ليس لها أي صحة ولمجرد التشهير والضغط عليه، واعتذر لاقحامكم في أمكور شخصية وليس مجالها الميديا ولكن وجب التوضيح وبعد صمت خمس سنوات.

وكان فيديو تداول أمس لشخص يدعى أنه محامي سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، مؤكدًا أن موكله رفع دعوى قضائية يطالب بتحويلها للطب الشرعى وتحليل DNA لإنكار نسب أبنائهما، مؤكدًا أن الزوج أكد أن الفنانة تلاعبت بالحقن المجهرى، مستعينة ببويضات امرأة أخرى، لأنها غير صالحة طبيًا للإنجاب من الأساس، حسب زعمه.

وتابع المحامي قائلًا: «لقد رفعنا دعوى قضائية ولم يحضر أي شخص من قبل الفنانة وذلك بأولى جلساتها في 12 يوليو، وقد تم تأجيلها إلى 22 سبتمبر المقبل، وقد استلمت الدعوى ولم تأت أو محام تابع لها».

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واستكمل: «نحن نود إثبات الحقيقة، وقد لجأنا للمحكمة لإثبات ذلك، وسيكون من خلال تحليل الـDNA، وأعتقد أن هذا حق المدعى عليه».

واختتم: «موكلي يدفع شهريًا نفقة بمقدار 20 ألفًا شهريًا ونفقة مدارس بالجنيه الإسترليني تبلغ 120 ألف جنيه إسترليني».