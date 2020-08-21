تراند اليوم : شاهد.. هبه داغر تتألق عبر انستجرام بإطلالة ساحرة

نشرت الفنانة هبه داغر صورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ، وبإطلالة ساحرة وظهور متألق خظفت قلوب متابعيها بأحدث ظهور لها ،وعلقت قائلة ” عندما يكون حقيقياً ، لا يمكنك الابتعاد”.

نالت اطلالتها ردود افعال كبيرة من قبل المتابعين والمحبين للنجمة المتألقة ، كما تبادلوا التعليقات والمداعبات معها حبا وتقديرا لنجمتهم المفضلة.

يذكر أن هبه داغر شاركت فى الموسم الرمضانى الماضكى ببطولة مسلسل “أحلى الايام” وأبدت سعادتها لردود الفعل الإيجابية التي حصدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مشاركاتها في المسلسل السوري .