تراند اليوم : برفقة صحاب السنين .. علا رشدي تحتفل بعيد ميلادها – صورة

نشرت علا رشدى صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت علا رشدى فى الصورة برفقة زوجها أحمد داوود ومنى ذكى وإنجى على وأحمد السعدنى.

وعلقت علا رشدى قائلة: “وأمضيت ليلة جميلة أحتفل بعيد ميلادي! أشعر ببركة كبيرة وأشكركم جميعًا مرة أخرى على أمنيات عيد الميلاد الرائعة

قبل 14 ثانية”.

ويوافق اليوم، عيد ميلاد علا رشدي، وأكملت عامها الـ 40، فهي من مواليد 19 أغسطس 1980.

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ولدت “علا” لعائلة دبلوماسية، وعاشت في أكثر من 5 بلدان، منها أمريكا وإيطاليا وروسيا.

بدأ حب التمثيل لديها منذ الصغر، وشاركت في العديد من المسرحيات في أمريكا، حتى بعد تخرجها في الجامعة، حصلت على درجة الماجستير الشرفية في مجال إدارة الأعمال.

وشاركت في عدد من الأعمال الفنية من أولها كان فيلم “السلم والثعبان” ثم توالت أعمالها.