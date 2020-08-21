تراند اليوم : بالصوت والصورة – هذه هي اصعب ايام في حياة سما المصري

أحدثت سما المصري، جدلا كبيرا في الشارع المصري، بما تقوم به من أفعال مخلة وخادشة للحياء، خاصة بعد ظهورها أكثر من مرة بملابس شبه عارية، مما كان له أثار بالغ في نفوس المصريين، وغضبهم، وعلى الفور، قام النائب العام بإصدار قرار بالقبض عليها والتحقيق معها، ثم القرار بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض عليها

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية – وشهرتها سما المصري – بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٠؛ تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق. حبس المتهمة أمر النائب العام بحبس المتهمة، سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.

اعترافات سما المصري

أدلت الفنانة سما المصري، باعترافات مثيرة أمام النيابة العامة، وأوضحت أنها نشرت مقاطع وصورا لها عبر حسابها على موقع “Instagram” غير قاصدة ربحٍ من ذلك، نافية – ابتداءً – نشرها أي مقاطع أو صور لها بأي مواقع أخرى خلاف الموقعيْن المذكوريْن.

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وعادت المتهمة في موضع آخر بالتحقيقات، بعد مواجهتها ببعض أدلة الاتهام، وأقرت بإنشائها واستخدامها – منذ شهر مضى – حساب شخصي بتطبيق للتواصل الاجتماعي يسمى “loops”..

وأضافت “سما”، أنها تُجري عبر التطبيق المذكور بثاً مباشراً لمتابعيها لتتحدث معهم عن موضوعات عامة، وتُجري لقاءات خاصة مع بعض منهم بغرف خاصة بالتطبيق، حيث تتحدث إليهم في تلك الغرف عن ذات الموضوعات، وأنها تطلب من متابعي هذا البث أن يلتقطوا لها صورًا خلاله، وإرسالها لها لتنشرها بحسابها على تطبيق “instagram” كدعاية لظهورها بتطبيق “loops”، وأن الإيحاء الذي اعتادت إتيانه خلال البث أو التصوير والظاهر في صورة منشورة لها بأحد حساباتها الشخصية، هو على سبيل الدعابة وإغاظة لمتابعيها.

أولى جلسات محاكمتها

حددت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس جلسة 2 مايو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة سما المصرى لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور. العقوبة المتوقعة وفى هذا السياق، فأن العقوبة التي ينص عليها القانون، وفقا لنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة”.