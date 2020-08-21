تراند اليوم : شاهد.. أمير كرارة يمدح هنا الزاهد وأحمد فهمي:”أحلى اتنين في الدنيا”

شارك الممثل المصري ​امير كرارة المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهر فيها برفقة الممثل االمصري احمد فهمي وزوجته الممثلة المصرية ​هنا الزاهد، إضافة لإبن كرارة، وذلك خلال لقائهما في الساحل الشمالي.

وعلّق كرارة على الصورة بالقول:”مع احمد فهمي وهنا الزاهد احلى اتنين في العالم، ربنا يسعدكو”.

ويذكر أن آخر أعمال أمير كرارة مسلسل “الأختيار” بطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.