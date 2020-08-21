شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى تكشف تعرضها للتحرش أثناء قضاء عطلتها الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة داليا البحيرى عن تعرضها للتحرش من شاب خلال تواجدها على شاطئ البحر خلال قضاء عطلتها الصيفية، مؤكدة أنه حاول لمسها بيده أمام الجميع بشكل يظهر عدم قصده، قائلة: "أنا فى الحالات دى بضرب على طول لفيت وضربته لكن الغريب إنه حتى مردش بيبقوا شديدى الجبن".

وتابعت داليا البحيرى أنها تعرضت للتحرش فى الشارع أيضاً قرابة 3 مرات، وذلك فى تصريحات إعلامية لها، مؤكدة أنها تقف فى صف الفتاة دائمًا بأن تظهر للعلن وتتحدث عن ما تتعرض له، مؤكدًة أنه يجب علينا تشجيع الفتيات على أخذ حقوقهن لأن المجتمع يوصم الفتاة ويهاجمها.

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وأوضحت أن الخوف من التحرش يكون على الأطفال الصغار وهؤلاء يخافون الحديث فى الأمر أكثر من الفتيات، معقبًة: "الواحد يطلع من صمته ويتكلم هذا أمر مهم جدًا وعلينا أن نشجع بعضنا على هذا والحكومة الحالية تشجع علي ذلك باتحاذ إجراءات فورية".

وتابعت أن من مزايا "السوشال ميديا" أنه عندما يتحول الأمر لقضية رأى عام يحدث صدى قوى، مضيفًة: "أنا بشجع أى شخص ولد أو بنت يحدث له تحرش بأن يتحدث فورًا".

يُذكر أن داليا البحيرى شاركت فى دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو" الذي قام ببطولته الزعيم عادل إمام وبمشاركة دلال عبد العزيز، محمد كيلاني، وهدى المفتي، وحمدي الميرغني، وسليمان عيد، وغيرهم، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج نجل الزعيم، رامي إمام.