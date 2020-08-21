شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا شاهين تجسد شخصية "سميحة" رد السجون فى فيلم "الورشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة رانيا شاهين ضمن أحداث فيلم "الورشة" شخصية سميحة تلك الفتاة الشعبية الـ"غلبانة" التى دفعتها الظروف لدخول السجن ظلما لتتحول إلى رد سجون ويرفضها المجتمع فيما بعد رغم أنها تحاول أخذ فرصة جديدة لبدء حياتها من جديد.

فيلم "الورشة" بطولة سهر الصايغ ونضال الشافعى ومدحت تيخة وحنان سليمان وحمزة العيلى ومحمد جمعة وأحمد الشامى وأحمد صيام وأحمد صيام والإخراج لمحمد حمدى وتأليف حسام موسى.

كانت آخر مشاركة للفنانة رانيا شاهين فى الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بفيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان ضمن المسابقة الرسمية بالمهرجان ولكن لم يعرض الفيلم بسبب كورونا وسحب المخرج الفيلم من المهرجان.

رانيا شاهين قدمت من قبل الكثير من الشخصيات منها المدمنة فى مسلسل "تحت السيطرة" مع نيللى كريم، كما جسدت أدوارا متنوعة منها الراقصة والزوجة الخائنة والمجنونة وغيرها من الشخصيات فى أكثر من عمل.