صورة من سنتين.. الممثل الأمريكى دانى جلوفر فى زيارة لآثار الأقصر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ذكريات صورة منذ عامين، مع الممثل والمخرج الأمريكى دانى جلوفر، خلال زيارته للأقصر عام 2018، خلال حضوره فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى دورته الخامسة.

ونشر وزيرى، الصورة عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "مع دانى جلوفر الممثل والمخرج الأمريكى خلال زيارته للأقصر عام 2018".

وفى الدورة الخامسة استدعى مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، النجم دانى جلوفر، كضيف شرف وعضو بمسابقة الحريات وعقد له مؤتمر صحفى بمعبد الأقصر، ووصف النجم العالمى المهرجان بأنه يوحد شعوب القارة السمراء من خلال السينما كما وصف الآثار المصرية بأنها رمز للإبداع والابتكار، معربا عن سعادته بزيارته لتلك المحافظة التاريخية الخالدة ولمشاهدته الآثار المبهرة.

