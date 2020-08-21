شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اللبنانية نور مع منال الصيفى فى كواليس تصوير مسلسل "جمال الحريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة اللبنانية نور، عن صور لها مع المخرجة منال الصيفى، من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "جمال الحريم" من إنتاج شركة سينرجى، الذى انطلق تصويره، السبت الماضى، فى منطقة المقطم، حيث تجمع المشاهد الأولى بين نور وخالد سليم وباقى فريق العمل.

ونشرت نور، عبر حسابها على إنستجرام، صورة جمعتها بمخرجة العمل، صحبتها بتعليق: "مع المخرجة الجميلة منال الصيفى، من كواليس مسلسل جمال حريم.. قريباً".

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مسلسل جمال الحريم، من إنتاج سينرجى، تأليف سوسن عامر، بطولة نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، دينا فؤاد وإسلام جمال، الفنانة الشابة رنا رئيس ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

يشار إلى أن نور اللبنانية قدمت آخر أعمالها مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء سلوى عثمان، ريم سامى، عبد العزيز مخيون وأخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.

يذكر أن منال الصيفى قدمت العديد من الأعمال الناجحة وصاحبة بصمة فنية جيدة، وهى مخرجة من بيت فنى فهى ابنة المخرج حسن الصيفى، والممثلة القديرة زهرة العلا، تخرجت فى المعهد العالى للفنون المسرحية قسم إخراج عام 1993 وبدأت رحلتها الفنية بالعمل كمخرج مساعد وكان أول فيلم أخرجته هو فيلم (الحياة منتهى اللذة) عام 2005 بعدها عملت كمخرجة مساعدة فى فيلم (هى فوضى) وقدمت فيلمها الثانى (المش مهندس حسن) عام 2008، وقدمت العديد من المسلسلات كان آخرهم مسلسل "بلا دليل" للفنانة درة وخالد سليم، وتأليف إنجى علاء.