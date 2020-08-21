شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطمئن جمهوره على صحة والده: بخير والصورة المنتشرة قديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن النجم تامر حسنى جمهوره على صحة والده بعد تداول صورة له أمس لوجوده فى المستشفى، مؤكدا أن الصورة قديمة، وكتب عبر ستورى حسابه بموقع "إنستجرام": "الوالد بخير الحمد لله، هو تعبان من فترة والحمد لله هو أحسن دلوقتى، واللى اتكتب فى المواقع بناء على فهم خاطئ غير مقصود طبعا بسبب صورة قديمة تم نشرها أمس من ولاد الحلال، وبشكر كل الناس وكل الصحافة اللى اهتمت واللى صلحوا الخبر".



تامر حسني

وكان احتفل الفنان تامر حسنى بعيد ميلاده برفقة زوجته بسمة بوسيل وسط عدد من الأهل والأصدقاء المقربين على أنغام أغنية "كل سنة وأنت طيب"، وسط أجواء تملؤها الفرحة والسعادة، حيث أظهر مقطع فيديو تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جانب من احتفالية عيد ميلاد تامر حسني الذي حرص على عناق زوجته تعبيرا عن حبه الشديد لها.

ووجه النجم تامر حسني رسالة خاصة إلى متابعيه وجمهوره بمناسبة عيد ميلاده يوم 16 أغسطس، وذلك من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، وتحديداً خاصية الاستوري حيث كتب: "كنت عايز أرد عليكم بكرة في يوم عيد ميلادي، بس شايفكم محتفلين بدري، ثم أضاف بأنه لا يحتفل بعيد ميلاده وغير معتاد على ذلك، ولكن ربنا رزقه بجمهور زي أهله -على حد وصفه- وتابع فى رسالته بأنه يشكر كل شخص هنأه بأى كلمة كتبها أو رسالة أرسلها. ثم ختم رسالته: "طلبي الوحيد أما تفتكروني تدعوا لأولادي تالية، وأمايا وآدم".