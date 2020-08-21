شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى يتعاون مع عمرو سلامة للمرة الثالثة فى فيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم ماجد الكدوانى مع المخرج عمرو سلامة للمرة الثالثة فى فيلم جديد يتكتم صناعه عن تفاصيله ويتم الكشف عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من ترشيح واختيار الأبطال المشاركين فى الفيلم، ومن المقرر أن يتم انطلاق تصوير الفيلم بعد أسبوعين، ويقرأ الكدوانى السيناريو لتحضيرات الشخصية التى يجسدها خلال الأحداث خاصة وأنه يبتعد عن الكوميديا ويقدم نوعية "الساسبنس".

يذكر أن ماجد الكدوانى انتهى من تصوير مشاهده فى فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى حيث يظهر خلال أحداث الفيلم الصديق المقرب لبطل العمل، ويقف بجانبه فى العديد من المواقف بشكل كوميدى، والفيلم من إخراج سارة وفيق، وجاء ترشيح الكدوانى من المخرجة نظرا لثقله الفنى وتمتعه بشعبية وخفة دم كبيرة.

تدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذى يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

وكان أخر تعاون بين عمرو سلامة والكدوانى فيلم "شيخ جاكسون"، وشارك فى بطولته كل من أحمد الفيشاوى وأحمد مالك وأمينة خليل وسلمى أبو ضيف وآخرون من النجوم.