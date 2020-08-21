شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى محمد عبد المطلب..7 صور نادرة فى حياته أبرزها فى حفل زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم ذكرى مرور 40 عاما على وفاة المطرب محمد عبد المطلب، والذى يعتبره الكثيرون واحدا من أهم مطربى مصر الشعبيين، بعدما تفرد بموهبة غنائية مميزة ظهرت خلال أغانى لا تزال تعيش بيننا إلى الآن مثل "ساكن فى حى السيدة"، "وحوى يا وحوى"، وغيرها من أهم الأغانى الذى قدمها المطرب الشهير خلال مشواره ومسيرته الفنية قبل وفاته، وبالتزامن مع ذكراه نسلط الضوء عليه من خلال 10 صور نادرة فى حياته نتعرض لها من أبرزها صورة زفافه وغيرها من الصور.



عبد المطلب فى زفافه



عبد المطلب فى شبابه



عبد المطلب من فيلم على بابا

ولد محمد عبد المطلب منذ 110 سنوات وتحديدا فى 13 أغسطس من عام 1910 فى شبراخيت بمحافظة البحيرة ورحل فى نفس الشهر بتاريخ 21 أغسطس من عام 1980، وكان والده عبد العزيز الأحمر تاجراً بسيطاً، وكان ترتيب محمد عبد المطلب الخامس بين إخوته، وحرص الأب على أن تبدأ أسماء أبناه جميعا باسم محمد ، فكانوا : "محمد يوسف محمد لبيب ، محمد فوزى ، محمد كمال ، محمد عبد المطلب، نجيبة ، محمد ذكريا ، وانتصار".



عبد المطلب وعبد الحليم



عبد المطلب يغني فى احد الحفلات

Advertisements



عبد المطلب يمسك رق

حفظ ملك المواويل القرآن الكريم فى كتاب القرية وكان يهوى الغناء و يغنى فى المزارع والحقول ، فشجعه إخواته وأهله على أن يؤذن للفجر فى القرية ، وكانت قريته تستيقظ للصلاة على صوته، ثم اصطحبه شقيقه الأكبر إلى القاهرة حيث كان يعمل موظفاً ، وتعرف عبدالمطلب على عدد من الفنانين، وعمل مذهبجى فى الكورس مع الموسيقار محمد عبدالوهاب، ولكنه غضب منه بعد أن وعده عبدالوهاب بأن يسافر معه إلى فرنسا لتصوير فيلم الوردة البيضا، فترك فرقة عبدالوهاب وعمل فى فرقة بديعة مصابنى، وذاع صيته فى الحفلات والأفراح وحققت اسطوانته الأولى بتسألينى بحبك ليه نجاحا كبيران ثم عادت علاقته بموسيقار الأجيال.



عبد المطلب