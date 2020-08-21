شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لرامى عياش وأسرته بعد تعافى زوجته من انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافت داليدا عياش، زوجة المطرب اللبنانى رامى عياش، من الإصابة التى لحقت بها نتيجة انفجار مرفأ بيروت، الذى هز العاصمة بيروت فى 4 أغسطس، وأطلت فى أول ظهور لها منذ الإصابة مع زوجها وأولادها فى حديقة منزلهما، حيث ظهرت ومازالت بعض الضمادات موجودة على ذراعها ووجها.





وأصيبت داليدا عياش، بإصابات بالغة فى يديها وقدمها إثر الانفجار الضخم الذى شهده ميناء بيروت فى لبنان، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، والتقط عدد من اللبنانيين مقطع فيديو يظهر من خلاله زوجة المطرب اللبنانى رامى عياش، وهى داخل أحد المستشفيات لتلقى العلاج، ويظهر عليها جروح بالغة فى يديها وقدمها.

من ناحية أخرى، رفض النجم اللبنانى رامى عياش الاحتفال بعيد ميلاده الذى وافق 18 أغسطس الجارى، بسبب الظروف الصعبة التى بها لبنان فى الوقت الحالى من أزمة كبيرة بعد انفجار مرفأ بيروت، وكتب رامى عبر حسابه بموقع "تويتر" "بشكر الجميع على أمنياتكن الحلوة الغالية. الفرحة مش كاملة عندى أبدا، وعذرا مش رح احتفل بالوقت اللى لبنان موجوع ومجروح هالقد، بتمنى دعائكم يشمل لبنان معى بأنه يرجع بخير ويستعيد فرحته وعافيته.. بحبكن".

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وكانت عرضت الحكومة اللبنانية حقيبة وزارة الإعلام على الفنان رامى عياش، وذلك بعد ساعات قليلة من استقالة الوزيرة منال عبد الصمد، فى ظل أزمة تعصف بالبلاد وسط تداعيات انفجار بيروت.

وأكد الفنان رامى عياش رفضه للمنصب الوزارى حيث قال فى تغريدة: "أنا لست بديلا عن أى وزير، ورفضت ذلك سابقا والبديل يجب أن يحترم كرامات الناس ودماء الناس، اليوم بدل إنقاذ الناس وإيقاف الغرق نقوم بترتيب المقاعد على سفينة غارقة".

وأردف معلقا: "مستقبلنا جميعا مهدد و300 ألف من أهلنا مشردون مفقودين ومفقودات تحت الأنقاض"، مضيفا: "المطلوب بناء متكامل ينقذنا من هذا الركام وتلتف حوله الناس ويستعيد ثقة العالم بلبنان منارة هذا الشرق".