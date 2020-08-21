شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلاده.. فتحى عبد الوهاب غير مفهوم الصورة السيلفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم فتحى عبد الوهاب، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 21 أغسطس 1971، صاحب الموهبة المميزة والذى تمكن بأدائه الرائع أن يصل إلى قلوب الجماهير، وعلى الرغم من أدواره الجادة إلا أنه يتمتع بخفه ظل عند التقاط الصور السيلفى، وقد غير مفهوم التقاط الصور التقليدية وأضاف حسه الكوميدى وأصبح يلتقط صور سيلفى طريفة باقتراب وجهه كثيرا من الكاميرا، كما أقدم عدد كبير من نجوم الفن على تبنى الفكرة ونشر صورهم على طريقته بتعليق: "أتصور على طريقة سيلفى فتحى عبد الوهاب".

حصل على بكالوريوس من كلية التجارة كما حصل أيضاً على ليسانس الآداب فى التمثيل والإخراج من قسم المسرح، وبدأ مسيرته الفنية وهو لا يزال طالباً فى كلية التجارة، وعندما وصل للسنة النهائية بالكلية ذهب أحد أصدقائه وقدم أوراقهما إلى المخرج (لينين الرملى) والفنان (محمد صبحى) ليشارك بمسرحية (العربى الفصيح) عام 1992 لمدة ثلاثة مواسم متتالية.

ثم شارك بعدها بمسرحية "اللى بنى مصر" عام 1994، لتكون بدايته السنيمائية عام 1995 حيث أتته الفرصة للمشاركة بفيلمى "طيور الظلام، سارق الفرح"، وشارك فى العام التالى بمسلسل "الوتد"، لتتوالى أعماله منذ منتصف التسعينيات ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، وفى 2007 لعب دور البطولة مع رانيا فريد شوقى فى المسلسل الدرامى الكوميدى عائلة مجنونة جدًا، وبنفس العام تألق فى السينما وظهر فى فيلم التشويق البلياتشو.

ومن أعماله فى السينما: "حرب كرموز ، لص بغداد ، هروب اضطرارى ، زهايمر ، كباريه ، ساعة ونصف ، سهر الليالى ، بحبك و أنا كمان"، أما في التلفزيون:" لمس أكتاف ، عوالم خفية ، لا تطفئ الشمس ، دهشة ، الخانكة".

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