بعد إصابته بجلطة في ذراعه.. خالد جاد يكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد أيام من إعلان دخوله المستشفى في ألمانيا، إثر إصابته بجلطة في ذراعه، نشر خالد جاد "اليوتيوبر" وأحد مشاهير السوشيال ميديا، رسالة جديدة لمتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتب "الحمد لله الذي أذهب البأس وألبسني ثوب العافية، الحمد لله أنا حالياً واقف على رجلي وبرا المستشفى ووضعي الصحي أفضل وبخير الحمد لله".

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وتابع "تجربة صعبة وقاسية في الغربة لكن اتفاجئت بجدعنة ولاد بلدنا المصريين المقيمين هنا، ومحاولاتهم للتواجد والاتصال والسؤال والزيارة وفيه ناس كتير جت من أماكن بعيدة جداً فكتر ألف خيركم على الدعم النفسي اللي قدمتوه واهتمامكم لوحده جميل كبير على راسي مستحيل يتنسي".

وأضاف خالد "لكن للأسف حصل ضغط كبير على المستشفى فاتمنعت الزيارات والاتصالات واضطريت ادخل مستشفى تانية علشان الضغط اللي حصل، المهم أنا الحمد لله بألف صحة وخير فاللهم لك الحمد حمداً لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره اللهم لك الحمد فأنت أهل أن تحمد وتعبد وتشكر".

جدير بالذكر أن عددًا من مشاهير "السوشيال ميديا" أصيبوا في الفترة الأخيرة بجلطات بينهم مصطفى حفناوي الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا.