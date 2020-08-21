هل تفكر أصالة بالارتباط للمرة الثالثة؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هنأت الفنانة السورية أصالة، الفنان الفلسطيني محمد عساف على زفافه الذي احتفل به مؤخرًا، وحرصت على توجيه عدة نصائح له ولابنتها "شام"، التي خُطبت مؤخرًا أيضًا.

وخلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج ET بالعربي، نفت أصالة دخولها في قصة حب جديدة بعد انفصالها عن طارق العريان، مؤكدة إنها لازالت تعيش حالة من الصدمة: "علاقتنا كانت عميقة وممتدة للجذور".

وأضافت: "قلبي تعبان ومقهور، ولا أعلم هل سأرتبط في المستقبل أم لا".

وردًا على سؤال إن كانت مخطوبة، قالت الفنانة السورية، إنها في علاقة مع نفسها وتهتم فقط بها وبأسرتها: "إيه مخطوبة، مخطوبة لحالي واشتريت دبلة لنفسي مكونة من عدة قلوب مُحطمة".