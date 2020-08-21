بالصور والفيديو| نورهان منصور ترقص على أنغام "محسوبكوا إنداس" في عقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها ومتابعي حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بمقاطع فيديو وصور من حفل عقد قران شقيقتها التوأم الفنانة نورهان منصور.

وظهرت نورهان إلى جوار رانيا في أحد الفيديوهات وهي ترقص على أنغام موسيقى أغنية "محسوبكوا انداس"، وفي آخر أهدتها الأولى الأخيرة قبلة على "خدها".

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كما نشرت رانيا صورًا من لحظات عقد القران، بينها اللحظة التي تقوم فيها نورهان بالتوقيع على العقد.

ونشرت صورًا أخرى، مهنئة شقيقتها "أحلى عروسة وعريس في الدنيا ربنا يفرحكوا ويسعد قلبكوا".

كانت نورهان نشرت أمس مجموعة من الصور، عبر نفس الموقع، معلقة "كتبنا الكتاب وعلينا الجواب، عقبال عندكوا".