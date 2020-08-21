فيديو| شاهد هدية بسمة بوسيل لـ"تامر حسني" في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

فاجأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجها الفنان تامر حسني، واحتفلت بعيد ميلاده أمس الخميس، بعد أيام من عيد ميلاده الرسمي الموافق 18 أغسطس.

وفي إحدى الأماكن العامة بالساحل الشمالي، وعلى أغنية "كل سنة وإنت طيب"، احتفلا الثنائي، وحرصت "بسمة"، على تقديم هدية لزوجها وهي صندوق كبير يحتوي على صوره وكعكة

عيد الميلاد وجزء من الجوائز التي حصل عليها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات الاحتفال، مهنئين تامر حسني بعيد ميلاده.