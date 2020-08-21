محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعرب الفنان أحمد سعد عن سعادته لتواجده في حلقة أمس الخميس من برنامج "البيت الكبير"، من خلال نشر صورة له من الحلقة عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وعلق "فهمي"، على الصورة قائلًا: "كنت سعيدًا جدًا بوجودي في بيتي الكبير النادي الأهلي ويا رب تكون الحلقة عجبتكم".
من ناحية أخرى يستعد أحمد فهمي لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "حلم سوسن"، بطولة كل من روبي وعمرو عبدالجليل ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حلقته بـ"البيت الكبير".. أحمد فهمي: كنت سعيدًا بوجودي في بيتي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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