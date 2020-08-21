جاسمين غريس غريمالدي إبنة الأمير ألبيرت تدخل المستشفى لإصابتها بفيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:43 مساءً - بعد مرور أشهر قليلة على شفاء والدها الأمير ألبيرت،أمير موناكو ،من فيروس كورونا،أعلنت ابنته جاسمين غريس غريمالدي البالغة من العمر 28 عاماً،وتعيش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية،إصابتها بفيروس كورونا في مطلع شهر يوليو- تموز الماضي،وكشفت جاسمين أنها تعاني من أعراض:الوهن والصداع النصفي والحمى،وظلت هذه الأعراض تلازمها حتى تفاقمت عليها أكثر في شهر آب- أغسطس 2020 الماضي،وفقاً لوسائل الإعلام المختلفة وصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وإثر تفاقم وزيادة أعراض إصابة فيروس "كورونا" عليها اضطرت جاسمين غريمالدي،إبنة الأمير ألبيرت،يوم الجمعة 14 آب- أغسطس 2020 الجاري دخول المستشفى للعلاج ،وأمضت فيه خمسة أيام،ثم تم إخراجها لقضاء فترة علاجها المتبقية والتعافي في منزلها الخاص.



الألم مزعج ومنهك للغاية





وعبرت جاسمين عن شعورها جراء إصابتها بفيروس كورونا بمنشور لها في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" قالت فيه: " مازال الأطباء يتعلمون ويعترفون بأنهم شاهدوا الكثير من الحالات المشابهة لحالتي. أنا محبطة جداً،وأريد فقط أن يجد جسدي الراحة والسلام .. الألم مزعج ومنهك للغاية،وليس هناك الكثير لفعله سوى كمادات من الثلج للشعور ببعض الراحة،وأنا أشارككم قصتي حتى تكونوا مدركين في حال شعرتم بنفس الأعراض".

وأضافت: " نسمع عن "كوفيد 19" ونعيش في خوف منه،وأعلم إننا جميعا نتحدث عنه،وبعضنا لا يصدق أن هذا الفيروس موجود ،فيروس كوفيد 19 قوي للغاية وغامض، إستمع لجسدك".



عانت من طفح جلدي مشابه لجدري الماء

جاسمين غريس غريمالدي



وأخبرت جاسمين متابعيها بمقطع فيديو نشرته الجمعة الماضي،بأنها عانت من طفح جلدي مشابه لجدري الماء،وآلام غير مريحة في جسدها،وآلام شديدة أخرى في رئتها وقفصها الصدري،وومضات من الحمى".

وكشفت سبب دخولها المستشفى قائلة:" كشفت سلسلة الفحوصات والتحاليل التي ظهرت يوم الجمعة الماضي،معاناتها من انخفاض في الكريات البيضاء والخلايا الليمفاوية وأن الفيروس نشط جداً..وحالتي متدهورة ،مما استدعى إدخالي المستشفى".

والإبنة جاسمين غريمالدي إبنة الأمير ألبيرت وثمرة علاقة عاطفية له مع الأمريكية تمارا جان روتولو لم تستمر سوى ثلاثة أسابيع خلال عطلة رومانسية في الريفيرا الفرنسية.

وحثت جاسمين غريمالدي متابعيها على التصويت ،إحتفالاً بمرور 100 عام على إقرار التعديل التاسع عشر في الدستور الأمريكي الذي أتاح للمرأة الأمريكية المشاركة بالتصويت في الإنتخابات ،وقالت: أنا فخورة بكوني إمرأة ،ولن أتخلى أبداً عن حقي في التصويت.

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