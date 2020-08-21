أحمد كرارة يواصل تصوير حكايات بنات5

يواصل الفنان أحمد كرارة تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "حكايات بنات" الجزء الخامس ، الذي من المقرر عرضه خلال الشهر الجاري. ، الذي من المقرر عرضه خلال الشهر الجاري. ويشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول حياة أربع فتيات، وعلاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن. جدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف. بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

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