- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
متحف النينجا في اليابان
أفادت وسائل إعلام محلية أن الخزنة التي كانت موضوعة فيها إيرادات متحف النينجا في إيغا-ريو سرقت ليل الأحد- الاثنين، مشيرة إلى أن جهاز الإنذار انطلق خلال تنفيذ العملية.
وسرقت خزنة تحتوي على مليون ين ياباني (نحو 9500 دولار) من متحف مخصص لمحاربي النينجا في وسط اليابان، في عملية نفذها اللصوص على طريقة النينجا.
ووصلت الشرطة إلى الموقع بعد دقائق، فلاحظت أن الخزنة اختفت وأن اللصوص دخلوا بعد خلع باب مدخل المتحف بواسطة أداة حديدية هي عبارة عن مخل، بحسب وكالة “كيودو”.
وكانت الخزنة التي تزن نحو 150 كيلوغراماً تحوي إيرادات تذاكر الدخول التي بيعت خلال عطلة الأسبوع، أي نحو 1100 تذكرة، وفق ما ذكرت صحيفة “أساهي”.
ويحظى متحف إيغا الواقع على بعد نحو 350 كيلومتراً جنوب غرب طوكيو بشعبية كبيرة، إذ يتيح لمرتاديه زيارة بيت تقليدي لمحاربي النينجا، واكتشاف تقنياتهم السرية، وحضور العروض أو محاولة استخدام الـ”شوريكن”، وهي السلاح المعدني التقليدي لهؤلاء المحاربين.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعتي النينجا الأشهر في اليابان كانتا تنتميان إلى إيغا، وإلى مدينة كوكا في مقاطعة شيغا المجاورة.
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء خزنة مليئة بالمال من متحف النينجا في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.