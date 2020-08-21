ليكرز وباكس يستعيدان التوازن في الـ”بلاي أوف”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

استعاد كل من لوس أنجلس ليكرز و ميلووكي باكس، أبرز المرشحين لإحراز اللقب، توازنهما بعد تعثرهما في بداية مباريات الـ”بلاي أوف” وحققا فوزهما الأول على بورتلاند ترايل بلايزرز وأورلاندو ماجيك توالياً، ليعادلا النتيجة 1-1 في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.

في المباراة الأولى، وعلى الرغم من اكتفاء ليبرون جيمس بتسجيل 10 نقاط فقط، ثأر ليكرز من بلايزرز والحق به خسارة قاسية 111-88 علماً ان الخاسر خسر نجمه داميان ليلارد، الذي أصيب في ابهامه وخرج قبل دقيقتين من نهاية الربع الثالث بعد تسجيله 18 نقطة.

وخضع ليلارد، الذي يعتبر ركيزة أساسية في فريقه، لا سيما في الآونة الأخيرة، حيث سجل معدلاً مقداره 37.6 نقطة في المباراة الواحدة إضافة إلى 9.6 تمريرات حاسمة في 8 مباريات بعد استئناف النشاط في فقاعة اورلاندو، الى فحص بالاشعة أكد عدم وجود اي كسر، من دون ان يؤكد ناديه ما اذا كان قادرا على خوض المباراة التالية ضمن هذه السلسلة.

وتألق أنطوني ديفيس في صفوف ليكرز بتسجيله 31 نقطة مع 11 متابعة وبات أول لاعب في صفوف ليكرز يسجل 30 نقطة في مباراة ضمن الـ”بلاي أوف” في أقل من 30 دقيقة منذ ان حقق هذا الإنجاز أسطورة النادي كريم عبد الجبار.

وتقدم ليكرز بفارق 30 نقطة في نهاية الربع الثالث (88-58)، قبل ان ينهي المباراة بفارق 23 نقطة.

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وقاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه إلى استعادة توازنه ضد أورلاندو ماجيك بالفوز عليه 111-96 بتسجيله 28 نقطة مع 20 متابعة، وأضاف بروك لوبيز 20 نقطة وبات كونوتون 15 للفائز في حين تابع المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش تألقه وسجل 35 نقطة بعد 32 سجلها في المباراة الأولى.

وخطا هيوستن روكتس خطوة نحو بلوغ الدور التالي من “البلاي أوف” بتحقيق فوزه الثاني على اوكلاهوما سيتي ثاندر 111-98.

وتخطى 7 لاعبين من روكتس حاجز الـ10 نقاط بينهم نجم الفريق جيمس هاردن مع 21 نقطة.

ودخل هيوستن الربع الأخير متخلفاً بفارق نقطة واحدة لكنه نجح في تسجيل 17 نقطة تواليا مانعا منافسه من تسجيل على مدى 5 دقائق ليحسم النتيجة في صالحه.

وحقق ميامي هيت فوزه الثاني ايضا على انديانا بيسرز 109-100 في مباراة تألق فيها نجم الأول دنكان روبنسون بتسجيله 24 نقطة بينها 7 رميات ثلاثية من اصل 8 محاولات.