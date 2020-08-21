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شكرا لقرائتكم أحمد عز يبكي لطفي لبيب.. لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فوجئ الممثل المصري أحمد عز بالفنان لطفي لبيب بين صفوف المشاهدين أثناء عرض مسرحية "علاء الدين"، الجمعة، بمسرح كايرو شو في العاصمة القاهرة، فما كان منه إلا الإمساك به ومساعدته على الصعود لخشبة المسرح ليوجه له تحية أمام الجمهور.
ووصف عز الفنان القدير بالمعلم وصانع النجوم وسط وصلة طويلة من تصفيق الجمهور.
غير أن لبيب لم يتمالك نفسه أمام هذه الحفاوة وانهمرت دموعه تأثراً فقام عز بتقبيل يده على المسرح.
يشار إلى أن هذا كان أول ظهور للطفي لبيب منذ فترة، حيث تعرض لمضاعفات صحية بعد جلطة في المخ أثرت على حركة النصف الأيسر من جسده، ما أثر على تقلص حجم أدواره وقلة الأعمال الفنية المعروضة عليه.
ورغم كل هذه المضاعفات الكبيرة نفى لبيب (72 عاماً) نية اعتزاله الفن، وأكد في أكثر من تصريح أنه لا يستطيع الابتعاد عن الفن مهما كانت حالته، وأنه يستطيع التمثيل لكن بـ"شروط" متعلقة بحالته الصحية.
إلى ذلك، يعد لطفي لبيب من أبرز نجوم الكوميديا في السينما والدراما المصرية، ويعتبر شريك النجاح لجيل من النجوم الشباب، مثل أحمد مكي وأحمد حلمي ومحمد سعد.
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