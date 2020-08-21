بريتني سبيرز تريد التحرر من وصاية والدها

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طالبت نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز المحكمة رفع وصاية والدها عنها. وتخضع سبيرز منذ أكثر من 10 سنوات لوصاية والدها وتحاول اسقاط هذا القانون لما يشكله من ضغط على حياتها المهنية والخاصة.

وطلب محاميها سامويل إنغهام من القضاء سحب والدها من اتفاق الوصاية لتحل مكانه جودي مونتغومري، وهي وصية تحترف هذه المهنة. يذكر أن المحكمة وضعت وصاية والدها عليها بعد أن عانت في العام 2008 من مشاكل كثيرة وأدخلت الى المستشفى وعاشت حياة بعيدة عن الأضواء.

وكتب المحامي في وثائق رفعت إلى محكمة في لوس أنجلوس: "بلغنا مرحلة ينبغي فيها تغيير شروط الوصاية بشكل كبير لتعكس التغيرات الرئيسية في نمط حياتها الراهن".

كما أوضح أن من بين هذه التغييرات خصوصاً رغبة المغنية التي أعلنت في كانون الثاني من العام الفائت توقفها عن الغناء لمدة غير محدودة وبعدم القيام بجولات فنية بعد الآن، مضيفاً أنها "تعارض بقوة" معاودة والدها لدور الوصي ما أن تنتهي ولايته في 22 آب الجاري.