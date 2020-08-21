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شاهد إلهام شاهين ويسرا وعمرو يوسف وكندة علوش خلال قضاء إجازة الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، جمعتها بالنجوم يسرا وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش وعمرو منسى المدير التنفيذى لمهرجان الجونة السينمائى، خلال قضاء إجازتهم الصيفية.

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وفى وقت سابق شاركت النجمة إلهام شاهين صورة تجمعها مع النجم محمد فؤاد والفنانة هالة صدقى، خلال قضاء إجازتهم الصيفية فى الساحل الشمالى بصحبة الإعلامية بوسى شلبى، وعلقت هالة صدقى على الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" :"أحلى صحبة بالتوكتك الرولز مع محمد فؤاد وإلهام شاهين أصدقاء الزمن".

الهام شاهيم
إلهام شاهين

من ناحية أخرى استقر صناع فيلم "حظر تجول" من بطولة الفنانة إلهام شاهين وأمينة خليل، على شهر نوفمبر المقبل لطرحه فى دور العرض السينمائية وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى ومحمود الليثي، والنجم الفلسطينى كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل فى الدورة الـ74 من مهرجان فينيسا السينمائى الدولى عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فنى عاصم على، تصميم أزياء ناهد نصر الله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

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