شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للفنانة الراحلة شادية بالحجاب بعد اعتزالها الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاح عشاق ومحبو النجمة الكبيرة الراحلة شادية، الستار عن صورة نادرة للفنانة القديرة يتم نشرها للمرة الأولى، عبر حسابهم على إنستجرام وكذلك عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، ويبدو أن الصورة بعد اعتزال دلوعة السينما المصرية للفن، حيث ظهرت مرتدية الحجاب فى الصورة التى تم التقاطها فى إحدى المناسبات الاجتماعية.



الفنانة الراحلة شادية

وكان عشاق النجمة الراحلة شادية كشفوا مؤخرا عن صور نادرة جمعتها مع الفنان الكبير محمود ياسين، تعود لنحو 46 عاما، من كواليس تسجيل المسلسل الإذاعى "سنة أولى حب" الذى أذيع فى موسم دراما رمضان الإذاعى عام 1974 عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط.

مسلسل "سنة أولى حب" كتبه الكاتب الكبير الراحل مصطفى أمين، من الزنزانة 98، وبطولة عدد كبير من نجوم وعمالقة الفن، منهم شادية، محمود ياسين، نيللى، محمود مُرسى، أحمد مظهر، محمود المليجى، تحية كاريوكا، عُمر الحريرى، مريم فخر الدين، يوسف فخر الدين، وداد حمدى، أمينة رزق، شفيق نور الدين، عبد العظيم عبد الحق، عبد العليم خطاب، فرج النحاس، إبراهيم الشامى، سعد الغزاوى، رُشدى المهدى، ناهد سمير، محمد وفيق، ممدوح طنطاوى، محمد شاكر، ألحان بليغ حمدى، محمد حمزة، أحمد صالح، إخراج محمد علوان.

وتدور أحداث المسلسل حول محمد عبد الكريم "محمود ياسين"، مدرس شاب تحبه نجوى "نيللى" إحدى تلميذاته ابنة كمال باشا ووزير الأوقاف السايق أيام الملكية، لكنه لا يتجاوب معها لاختلاف طباعهما، وإذا بمحاولة لاغتيال وزير الداخلية عونى "محمود مرسى"، فيطارده البوليس السياسى ويتهمه بذلك، ويتقابل مع زبيدة "شادية" زوجة عونى التى تكرهه، وتنشأ بينها وبين محمد علاقة حب تجعله يتردد على منزلها، بعد ذلك يعمل محمد صحفيًا بأحد الجرائد وينضم لحزب الوفد، ويعلم بوجود وثائق تسيء لزعيم الأمة موجودة بمنزل عونى فيحاول الحصول عليها لتبرئة زعيم الأمة.