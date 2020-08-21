شكرا لقرائتكم خبر عن "رايحين نسهر" لـ محمد رمضان تتخطى 140 مليون مشاهدة فى 7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "رايحين نسهر" للنجم محمد رمضان حاجز 140 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وعبر رمضان عن سعاداته بهذا الإنجاز قائلا، "رايحين نسهر ١٤٠ مليون مشاهدة فى ٧ شهور"، وذلك بعد تخطى أغنية مافيا أكثر من 200 مليون مشاهدة.



محمد رمضان

من ناحية أخرى، نشر رمضان فيديو له يظهر به التفاف جمهوره حوله لالتقاط الصور التذكارية خلال قضائه إجازته الصيفية بالساحل الشمالى وعلق قائلا: "الحب".

وشارك محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بصورة عبر حسابه على إنستجرام، ظهر فيها وحوله فتيات، فتاة تشعل له السيجار وأخرى تقلم له أظافره، علق عليها ساخرا: "مهما انشغلت واتسحلت خليك فاكر إن أظافرك لها حق عليك".

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وكان النجم محمد رمضان وزوجته احتفلا بعيد الميلاد الثالث لابنتهما "كنز"، مساء الثلاثاء الماضى، فى حفل مبهج بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين، حيث نشر رمضان، عبر ستورى حساب إنستجرام الخاصة به، مقاطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد كنز، والرقص على أغنية Happy Birthday.

واحتفل رمضان، منذ قليل، بوصول مشاهدات فيديو كليب أغنيته بوم بوم رايحين نسهر لرقم كبير على موقع يوتيوب، حيث وصل إلى 135 مليون مشاهدة، وقد حرص رمضان على مشاركة متابعيه باحتفاله بوصوله لهذا الرقم من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حيث نشر مؤخراً صورة له من الكليب، وعلق عليها بكتابة: "بوم بوم 135 مليون مشاهدة".