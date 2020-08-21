شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد عن شائعات انفصاله عن زوجته: الكلاب تعوى والقافلة تسير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد النجم حسن الرداد على شائعات انفصاله عن زوجته الفنانة إيمى سمير غانم، خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد "توأم روحى"، مؤكداً أنه لا يلتفت لمثل هذه الشائعات التى يروج لها دخلاء على مهنة الصحافة، وجاء رده قويا قائلا، "الكلاب تعوى والقافلة تسير"، مؤكدا أنها توأم روحه.

كما نشر عبر حسابه بموقع "فيس بوك" صورة تجمعه بزوجته إيمي سمير غانم لينفي الشائعات تماما وعلق قائلا، "وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة".



حسن الرداد

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كانت حرصت الفنانة إيمى سمير غانم على دعم زوجها النجم حسن الرداد وحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد "توأم روحى"، وظهرت وهى ترتدى الكمامة خوفا من عدوى فيروس كورونا، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".





وأقيم العرض الخاص لفيلم "توأم روحى" أول أمس الأربعاء بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطاله النجوم حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ومخرج العمل عثمان أبو لبن، ومؤلفته أمانى التونسى، بالإضافة إلى عدد من الفنانين أبزهم النجمة إيمى سمير غانم والنجم محمود عبد المغنى، والفنان محمد ثروت، والمخرج كريم السبكى، وعزوز عادل، والمقرر طرحه بالسينمات بدءا من غد الخميس.

وكان حسن الرداد قد صرح بأن تقديم فيلم رومانسى شىء مختلف، لأن الكل يريد أن يذهب للمضمون وما ساعد فى قبوله الفيلم إنه مكتوب بشكل جيد وبلغة 2020، متابعًا أن العمل "فظيع جدًا" ولا يجوز أن يتركه.