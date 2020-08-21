شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى ترد بقوة بعد قضية إنكار نسب أولادها: بيهرب من حكم حبس النفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة هالة صدقي على قضية إنكار النسب التى رفعها زوجها، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" قائلة، "لما أب يتخلي عن مراته وأولاده ويشهر بيهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان طمعه وأنانيته ويستغلهم أسوأ استغلال ويمنعهم من السفر ويقضى على مستقبلهم الرياضى وفِى الآخر علشان يهرب من حكم الحبس بتاع النفقة ينكر نسبهم وفِى الآخر يرفض يطلق، منتظر الثمن".

وكتبت هالة صدقى فى منشور آخر، "طيب ربنا يعمل أيه تاني للبشر علشان تتعظ، زلازل وبيحصل انفجارات فى ثانية وحال ناس بيتقلب فى ثانية، كورونا وڤيروس يظهر ويموت آلاف من البشر ويغير حال العالم كله برضه فى ثانية، وبرضه الناس لا تتعظ ولا بتفهم الرسائل، بجد ربنا يعمل أيه مع نوعيه البشر دى".



هالة صدقي

وكانت هالة صدقى قد حذرت من تداول أى معلومات مغلوطة أو مضللة، سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.

هالة صدقى فوجئت بمقطع مصور لأحد الأشخاص الذي يدعى أنه محام، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل بشكل مثير للدهشة، ودون أى سند قانوني، كما تطرق لبعض الأمور العائلية الخاصة، التي لم يبت فيها القضاء.

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وأضافت هالة صدقي، يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل منى وسمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر فى وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا انه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه.