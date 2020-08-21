شكرا لقرائتكم خبر عن علاقات بدأت بالنفى وانتهت بالزواج.. أبرزها حسن الرداد وعمرو يوسف وفلوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بداية قصص حب النجوم تكون دائما تكون فى الخفاء ويحيط بها سياج من السرية رغم أن تلك القصص تكون مكشوفة للجميع، والإعلام يعلن عنها لكنهم يصرون على الإنكار، وبعد اشتعال قصة الحب ووصولها لذروتها يقررون الكشف عنها للجميع، ”الخليج 365” يرصد تلك القصص التى كُللت بالنهاية السعيدة.

من هذه القصص التى أنكر أصحابها وجود أى شىء يربطهما غير الصداقة والزمالة فى العمل كانت بين الفنان حسن الرداد والفنانة إيمى سمير غانم، حيث احتفل الثنائى بزفافهما داخل إحدى القرى السياحية بالجونة، وسط حضور لفيف من نجوم الفن، وذلك بعد سلسلة طويلة من النفى.

حسن الرداد وإيمى

ثانى هذه القصص كانت بين المطربة شيرين عبدالوهاب والمطرب حسام حبيب، بعد فترة طويلة من النفى والإنكار، فوجئ الجمهور بارتباطهما، وأكدت شيرين عبد الوهاب ارتباطها بـ حسام حبيب قبل عقد قرانها بأيام قليلة عندما نشرت سورة الفلق، لتتحصن بها من "عين الحسود"، الأمر نفسه فعله حسام حبيب، في نفس التاريخ والتوقيت، وكأنهما يعلنان سر نفيهما لزواجهما في البداية، بالخوف من الحسد.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

Advertisements

وبعد أن نفى والد الفنان حسام حبيب ارتباط ابنه بالمطربة شيرين عبدالوهاب، جاء خبر حفل زفافهما بمثابة صدمة للجميع، وتمت إقامة الحفل وسط لفيف من النجوم، والأقارب، وهو ماحدث بين الفنان عمرو يوسف والفنانة السورية كندة علوش، حيث تفاجأ الجميع باحتفالهما بزفافهما بالفندق الذى تم فيه تصوير مسلسل "جراند أوتيل" فى أسوان، وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن.

عمرو يوسف وكندة علوش

فاجأ الفنان أحمد فلوكس الجمهور بعقد قرانه على الفنانة هنا شيحة، في حفل عائلى، شهد حضور أسرة العروسين، رغم تكذيبه الأخبار التي انتشرت مؤخرًا بشأن إرتباطهما، وهو ما حدث أيضا بين علاقة المطرب أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب الأمر الذي نفاه سعد وسمية، وبعدها بـ6 أشهر عقدا قرانهما

والثنائي الهضبة عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني، فى البداية كان النفي هو السائد، ثم بدأت تكثر الصور التي تظهر النجم الكبير مع الفنانة الشابة، رغم محاولاتهما المستمرة إخفاء العلاقة الى أن أصبحت معلنة للكل، وكذلك الداعية معز مسعود والفنانة شيرى عادل كانت تحيطها السرية إلى أن تم إعلانها قبل الانفصال.

أحمد فلوكس وهنا شيحة