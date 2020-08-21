وفاة الأمريكي هال سينغر بطل فيلم "تاكسي بلوز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي عازف الساكسفون هال سينغر، عن عمر 100 عام، أحد أبرز وجوه موسيقى الجاز الأمريكية، على ما أعلنت الخميس بلدية مدينة شاتو (إيفلين) في ضواحي باريس، حيث كان الموسيقي الذي عزف إلى جانب راي تشارلز وبيلي هوليداي يقيم منذ 20 سنة.

وجاء في بيان أصدرته البلدية: "نعلمكم بكل أسف بأن هال سنغر توفي في 18 أغسطس/آب 2020 عن مئة عام"، ولم تشر البلدية إلى سبب الوفاة، لكنها أوضحت أن سينغر الذي "تراجعت صحته في السنوات الأخيرة" توفي "بسلام محاطاً بزوجته وعائلته".



وسجّل الراحل خلال مسيرته الفنية التي امتدت 70 عاماً نحو 100 أسطوانة، بدايةً في الولايات المتحدة، حيث ولد في 8 أكتوبر/تشرين الأول 1919 بمدينة تولسا، ثم في فرنسا التي انتقل إليها في العام 1965، وفق نبذة عنه منشورة على موقعه الإلكتروني.

وفي الشارع 52 الشهير في نيويورك، معقل موسيقى الجاز، عزف سينغر عام 1942 إلى جانب دون بياس وروي إلدريدج ورد ألن وبيلي هوليداي، بعدما كانت بداياته في الفرق الأوركسترالية السوداء في جنوب غرب الولايات المتحدة.

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وكانت له جولات عالمية عزف خلالها في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، بعدما عزف في صالات الحفلات الموسيقية في الولايات المتحدة إلى جانب الكبار كراي تشارلز.

وفي العام 1989، أدى دوراً يمثل شخصيته الحقيقية في فيلم "تاكسي بلوز" للمخرج الروسي بافل لونغين الذي نال جائزة أفضل إخراج في مهرجان كان الفرنسي في العام التالي.

واقترن سنغر بامرأة فرنسية وقرر الإقامة في مدينة شاتو الفرنسية عام 2002، وقد نال وسام الفنون والآداب الفرنسي عام 1999.

ويوارى سنغر الثرى، السبت، في مأتم عائلي، على ما قالت البلدية لـ"وكالة فرانس برس".