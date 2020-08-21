فارس كرم يدعو الى اقفال جزين لحمايتها من انتشار كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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ناشد الفنان فارس كرم وزير الصحة اللبناني حمد حسن مطالبا إياه بفرض الاقفال على مدينة جزين، لضمان عدم انتشار فيروس كورونا في تلك المدينة الجبلية السياحية.

وقال عبر تغريدة على حسابه الخاص على توتير: "معالي الوزير يعطيك العافية، منتمنى قرار الاغلاق العام يكون شامل لكلّ المناطق ومن ضمنها قضاء جزين".

وأضاف كرم: "اذا الحالات قليلة بجزّين مفروض تتخذ خطوات لتصير صفر. إعفاء جزين من الاقفال العام ممكن ينعكس سلباً ويتحوّل لكارثة خاصة اذا كتروا الزوّار بعد تطمينكم لهم بعدم وجود كورونا".

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