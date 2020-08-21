يسرا تنضم الى حملة زهير مراد

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انضمت الفنانة القديرة يسرا الى حملة التضامن مع متضرري انفجار بيروت التي أطلقها مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد . وأعلنت عن مساهمتها في حملته للتبرع للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، ونشرت صورة لها وهي ترتدي قميص الحملة.

وعلقت: "أنا أنضم لزهير مراد في مساعدة أهالي بيروت الذين فقدوا الكثير في هذه المأساة المدمرة. 100% من الأرباح من هذا الإصدار المحدود سيدعم جهود الإغاثة الذين يعملون حالياً على الأرض لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت". facebook facebook

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