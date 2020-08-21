الفنان أحمد سعد يعلن خطوبته في يوم ميلاده

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام





أعلن الفنان المصري أحمد سعد خطوبته على مصممة الأزياء علياء بسيوني. وجاء إعلان الخطوبة بنفس يوم ميلاده. ونشر على حسابه الخاص على انستغرام صورة تجمعه بخطيبته وهما يرتديان خاتم الخطوبة. واختار أحمد سعد أن يحتفل بخطوبته في نفس يوم ميلاده الذي يوافق 20 أغسطس، ونشر صورة جديدة برفقة علياء بسيوني وهما يرتديان خاتم الخطوبة.

وكتبت عليها عبر حسابه بموقع إنستغرام: "النهارده عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي إيه ....؟".

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