نظلي الرواس تفتقد الى الشريك

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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توقفت الفنانة السورية نظلي الرواس عن تأدية دورها في مسلسل "شارع شيكاغو" بعد خلاف على مكان اسمها في شارة المسلسل، مؤكدة انها لا تريد عرقلة التصوير. كما أشارت الى أنها تفتقد لوجود رجل في حياتها.

وألمحت الرواس الى إن سبب انسحابها من تصوير بقية مشاهدها في مسلسل "شارع شيكاغو" جاء بعد ان اتفقت مع المخرج على أن يكون اسمها موجود في الشارة الأولى من العمل وليس في الشارة الثانية.

واعتبرت الرواس بأن هذه القصة طبيعية، لكن عندما تم عرض العمل فوجئت بوضع اسمها بهذه الطريقة، مشيرة إلى أنه لا يجب أن يكون في هذا المكان. لذلك قامت بالتواصل مع مدير الإنتاج، للاستفسار عن هذا الأمر وأخبرته أنها لن تذهب إلى موقع التصوير حتى يتغير مكان اسمها مما جعلها تفقد أعصابها من هذا التصرف الذي وصفته بالمعيب.

وأكدت الرواس أنها كانت تريد متابعة التصوير في العمل لأنها لا تريد أن تكون سبباً في دمار عمل لأن الأمر ليس من أخلاقها، معتبرة بأن الأمر مجرد ساعة غضب، لتفاجأ بعد ذلك بأن التصوير مستمر من دونها، وأن هذه القضية أخذت أكثر من حجمها بسبب تدخل أحد الأشخاص بها مما جعل الأمر يتفاقم، ويتوقف تصوير مشاهد شخصية "جورجيت" التي تقوم بتأديتها.

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أما عن الجدل الحاصل بشأن العمل بسبب استخدامه للمشاهد والكلمات الجريئة، وبأنه كان سببا بنجاح العمل، أشارت نظلي إلى أن السبب الأساسي في نجاح العمل هو مشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية فيه.

وعن تأثير الطاقة الإيجابية التي تتمتع بها نظلي الرواس على علاقتها مع ابنتيها، أشارت إلى أنها وابنتيها تمتلكن ذات الصفات ويتشاركن في كل شيء في حياتهما، لكن بالرغم من هذه العلاقة الجميلة التي تجمعهن إلا أنها تحرص على أمورهما وفي بعض الأحيان تقول لهما "لا" دون الرجوع عن موقفها.

أما عن إحساسها بالوحدة والفراغ العاطفي، أكدت الرواس بأنها تفتقد لوجود رجل في حياتها، مبينة بأن لديها الكثير من الأصدقاء من الوسط الفني وخارجه وتشاركهم في أحاديثها، لكنهم لا يعوضون عن وجود الشريك في حياتها.