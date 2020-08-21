إيرادات "توأم روحي" تقترب من المليون جنيه في 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حقق فيلم "توأم روحي" في يومه الثالث بدور العرض السينمائي، أمس الخميس 20 أغسطس، إيراد قُدر بـ544 ألفًا و439 جنيهًا.
وجاء إجمالي ما حققه الفيلم في 3 أيام منذ طرحه يوم الثلاثاء 18 أغسطس "916 ألفًا و631 جنيهًا".
"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد أخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.
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