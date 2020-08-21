ريهام سعيد عن بوسي: "الست دي جدعة وكلنا بنحبها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورة رفقة المطربة الشعبية بوسي. وعلقت "ريهام"، على الصور قائلة: "الست دي جدعة جدا ووحشتني أوي، بوسي كلنا بنحبك أوي، آه يا دنيا". كانت ريهام سعيد قد حررت محضرًا مؤخرا، عن واقعة قيام مجموعة من الشباب بمحاولة تصويرها هي وأسرتها بملابس البحر ومضايقتها، وذهبت ريهام سعيد للنيابة، والتي استمعت لأقوالها ودارت التحقيقات حول تهم التعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وتهديدها بالإيذاء.

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