كومان يفشل بأول مهمة مع برشلونة..ميسي يطلب الرحيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 14 ثانية

رغم تأكيد المدرب الجديد لفريق برشلونة الهولندي على أن ميسي من أهم ركائز مشروعه الجديد لغعادة الهيبة للنادي الكتالوني .

أبلغ ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، كومان بأنه يرى مستقبله خارج النادي الكتالوني، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، يوم الخميس.

ووفقا لإذاعة “راك 1” الكتالونية، فإن ميسي ذكر لكومان بأنه يرى نفسه خارج أسوار النادي، على الرغم من أنه يدرك الصعوبات التي ستواجهه عند مغادرة برشلونة بسبب وضعه التعاقدي.

وحسب التقارير، تأثر اللاعب الأرجنتيني بشدة بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها برشلونة على يد بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 8-2، لدرجة أنه بات يفكر في الرحيل، وفور علمه بهذا الموقف، قرر المدرب الهولندي كومان، الذي تم تقديمه رسميا، يوم الأربعاء، عقد اجتماعا مع ميسي الذي قطع إجازته من أجل مقابلة كومان.

Advertisements

وكان كومان قد أكد خلال مؤتمره التقديمي، يوم الأربعاء، أنه يود أن يكون ميسي في مشروعه الرياضي، وسيعمل على إقناع اللاعب بعدم الرحيل.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة في 2021، ويصل الشرط الجزائي الخاص به إلى 700 مليون يورو.

وتعهد المدرب الجديد لبرشلونة، رونالد كومان باستعادة هيبة النادي بعد هزيمة كارثية أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع الماضي.

وهدد كومان، في مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الإعلام والجمهور باستبعاد أي لاعب لا يظهر التزامه أو يتحلى بالاحترافية.

وقال كومان بعد أن وقع عقدا لعامين مع برشلونة “نحتاج الآن إلى إظهار صورة مغايرة تماما لما حدث أمام بايرن. لم يكن هذا هو الفريق الذي تحب جماهير النادي أن تراه.. يتعين على كل لاعب أن يفخر بارتداء قميص برشلونة وأن يعبر عن ذلك بالالتزام الكامل والتحلي بالاحترافية في كل ما يفعله. لو فعلنا ذلك ستتغير صورة الفريق عما حدث الأسبوع الماضي”.