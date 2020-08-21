لطيفة التونسية بإطلالة شبابية في “كليب خليني”

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة التونسية لطيفة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “خليني”، عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الأغنية باللهجة التونسية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، والكليب من إخراج وليد جلال ومحمد مشربي.

ويقول مطلع الأغنية: “خليني خليني.. من ها العيشه يزيني.. مابينك وبيني.. ماعادش ثمه كلام.. باللي تحكي زايد.. ما بطلت عوايد.. هكه ربي رايد.. ما يفيدش لملام”.

وتظهر لطيفة التونسية في الكليب بإطلالات مختلفة ومنوعة من حيث اللوك، كما وأن الكليب بسيط ويتناسب مع أجواء الأغنية.

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يذكر أن لطيفة طرحت قبل شهر فيديو كليب أغنية “رد الباب”، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات وألحان جمال عيسى، وتوزيع حمدي المهيري.

وكانت لطيقة قد أجلت طرح أغنية “خليني” تضامنًا مع الشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع منذ أسبوعين.