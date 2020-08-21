سمية الخشاب متّهمة بالاستعراض.. شاهدوا ما فعلته

متابعة بتجــــــــــرد: تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديداً للفنانة المصرية سمية الخشاب أثار اهتمام الكثير من المتابعين وظهرت فيه هي تقوم بغسل سيارتها في حديقة منزلها.

وتوجه إليها شخص قام بتسجيل المقطع بالسؤال عما تفعله لتشير إلى أن السيارة تشعر بالحر وأنها تريد الاستحمام. ودعاها بعد هذا إلى أخذها إلى البحيرة قبل ان تستأنف عملية رش الماء عليها.

واطلق هذا موجة من التعليقات على تلك الحسابات حيث رأى العديد من المتابعين أن ما تفعله متعمد وأنه “تمثيل” فيما أشار آخرون إلى أنها تستعرض سيارتها الفاخرة.

وفي المقابل ذكرت بعض التعليقات أن الفيديو طريف وأنه لا يدعو إلى الانتقاد. ويأتي هذا فيما أعلنت محكمة أسرة سيدي جابر في الإسكندرية في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من الخشاب ضد طليقها الفنان المصري أحمد سعد في قضية النفقة والعدة. ومن المتوقع أن تعقد الجلسة في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل (2020). وفي حديث خاص لـ”لها” قالت سمية إنها لن تترك حقها ولن تقدم أي تنازلات ولن تقبل بالمصالحة.